На нефтебазе под Киевом до сих пор продолжается перекачка топлива - ГСЧС

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Продолжается перекачка горючей смеси от резервуара № 3 объемом 900 куб.м. в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб.м. В общем перекачано более 300 куб.м. горючей смеси", - говорится в сообщении.

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Перекачка остатков дизельного топлива из резервуаров нефтебазы "БРСМ-Нафта" в резервуары нефтебазы "КЛО" не проводилась.

В общем перекачано 3 тыс. 152 куб м дизтоплива. В резервуаре №2 дизельной группы нефтебазы "БРСМ-Нафта" остается около 400 куб. м дизтоплива, откачанного из частично разрушенных резервуаров, а в резервуаре №1 дизельной группы - около 500 куб. м бензина, перекачанного из поврежденных резервуаров.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-нафта» в пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области продолжался с 8 по 17 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.