В Днепре из-за коронавируса закрывают метро

Метрополитен Днепра прекращает перевозки пассажиров сегодня с 15:00.

Метрополитен Днепра сегодня, 17 марта, с 15:00 прекращает перевозку пассажиров до завершения карантинного режима в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета по итогам заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 17 марта.

«В Днепре с сегодняшнего дня с 15.00 метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране, остальной городской транспорт будет работать без изменений», - говорится в сообщении.

Также, согласно решению комиссии, с 18 марта временно прекращается работа ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры. Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более 10 человек, перенесут или отменят.

Отмечается, что все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания, товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания продолжат работать. Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. За выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.

Из-за ситуации с коронавирусом мэрия Днепра также перешла на дистанционный режим работы.