Командующий Нацгвардии Калифорнии заявил о готовности принять участие в совместных учениях с НГУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии Украины, об этом он сказал во время встречи с командующим Нацгвардии Украины генерал-лейтенантом Николаем Баланом.

Согласно сообщению, Болдвин поинтересовался ходом совместных американо-украинских учений на Яворовском полигоне.

В свою очередь, как отмечается, Балан проинформировал о начале работы учебно-методических сборов с начальниками территориальных управлений, высших учебных заведений, учебного центра и командирами воинских частей, а также пригласил американского коллегу принять участие во встрече с руководящим составом НГУ.

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Вместе с тем, Болдвин рассказал украинским коллегам о тактике действий подразделений Национальной гвардии Калифорнии во время массовых беспорядков, информация о которых была распространена в мировых медиа.

Со стороны американской делегации было выражено желание и готовность помогать и принимать активное участие в совместных учениях.

Напомним, 16 июня на Яворовском полигоне начался первый день занятий с военнослужащими Национальной гвардии Украины, которые принимают участие во втором этапе украинско-американских учений Fearless Guardian 2015.