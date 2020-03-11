Без паники: подробности общенационального карантина в Украине (видео)

Карантин в государстве будет действовать с 12 марта до 3 апреля.

В Украине через коронавирус ввели общенациональный карантин. Он будет действовать три недели – с 12 марта по 3 апреля.

В Украине на это время закроют все учебные заведения – детсады, школы и ВУЗЫ. Также ограничат проведение массовых мероприятий, в которых планируется участие более 200 человек. Спортивные события будут проводиться с разрешения международных организаций без зрителей.

Аэропорт "Борисполь" планируют оснастить инфракрасным оборудованием для проведения скрининга на расстоянии. Кабмин собирается выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты.

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В связи с карантином, к 1 июня из Украины запрещено экспортировать товары противоэпидемиологического назначения. Кроме того, в государстве могут закрыть несколько контрольных пунктов пропуска на границе.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 119 тысяч больных на коронавирус, свыше 4 тысяч случаев оказались смертельными. В Украине первый и пока единственный случай заболевания зафиксировали 3 марта, еще 4 человека под подозрением.