Прогрессивный ресторан "Boho" представил новое барное меню в формате VR "virtual reality"

​​​​​​​Гости смогут наблюдать за процессом приготовления коктейлей с помощью vr-очков.

Boho - прогрессивный ресторан и место развлечений, постоянно старается идти в ногу со временем и удивлять своих гостей. На этот раз новинкой стало барное меню в формате VR «virtual reality». Для этого гостям предлагается одеть vr-очки и окунуться в виртуальную барную комнату, в которой они наблюдают процесс приготовления коктейлей и проводить ассоциативный ряд вместе с его ингредиентами и аксессуарами. Посмотрев 12 короткометражных эпизодов, вы можете подкрепить визуальную картинку - вкусовыми рецепторами, заказав любой коктейль на выбор.

Новая коктейльная карта Boho построена на основе всех последних трендов миксологии. Бар-шеф Андрей Жилан при создании меню смело подошел к вопросу собственного производства, применив нестандартный подход к давно знакомых продуктов. Так мы можем увидеть сироп из гречки в сочетании с виски, вкус жареного картофеля в коктейли sour, который сделан на текиле. Для эксцентричной подачи бармены стали использовать Flavored Blaster, который не только придает эффект неожиданности, но и дополняет коктейль ароматом.

https://boho.kiev.ua/

38 (094) 828 58 48

ул. Федорова, 4