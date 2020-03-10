"Дом-монстр" на Подоле: суд открыл производство по делу о демонтаже верхних этажей

В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева обязал компанию-застройщика разобрать 4 верхних этажа дома на ул. Нижний Вал, 27-29. Компания обжаловала это решение, и апелляционный суд решил, что это дело не хозяйственной, а административной юрисдикции.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда открыл производство по делу о демонтаже нескольких этажей «дома-монстра» на столичном Подоле.

Об этом советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил в Facebook, обнародовав фотокопии постановления Верховного суда от 6 марта по делу.

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«Решение апелляционного хозяйственного суда о закрытии производства по делу «Монстра на Подоле» остановлено по представлению Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета в Верховном Суде. Борьба за снос «лишних этажей» продолжается», - написал он.

Как отмечается в обнародованном постановлении, Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда, рассмотрев материалы кассационной жалобы Киевсовета на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 февраля 2020 года по делу по иску Киевсовета к ООО «Патели Лизинг», постановил открыть кассационное производство на постановление Северного суда от 27 февраля и назначить рассмотрение дела на судебном заседании на 7 апреля в помещении Кассационного хозяйственного суда.

Также суд постановил остановить действие постановления Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 февраля до окончания его пересмотра в кассационном порядке.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2015 года Киевсовет отказал ООО «Патели Лизинг» в возобновлении договора аренды земельного участка для строительства жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29, и обязал компанию привести новостройку к утвержденным проектным нормам и в соответствие с архитектурно-строительными требованиями. Срок договора аренды истек 14 декабря 2015 года.

27 ноября 2019 года Хозяйственный суд Киева по иску Киевсовета обязал застройщика за свой счет разобрать 4 этажа «дома-монстра» на Подоле.

В конце февраля с.г. активистка Екатерина Бутко в соцсети написала, что Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением от 27 февраля «фактически похоронил дело о демонтаже незаконных этажей «дома-монстра» на Подоле, решив, что это дело не хозяйственной, а административной юрисдикции», и направил ее в ОАСК. Она добавила, что Киевсовет должен обжаловать это решение о закрытии дела.

Ранее вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник подчеркнула, что земельный участок, на котором возведено здание, размещен по крайней мере в пяти охранных зонах, поэтому на этой территории можно только осуществлять реконструкцию, реставрацию зданий и адаптировать новые постройки в общий исторический ансамбль. Вместо этого «дом-монстр» выходит за пределы существующей застройки минимум на 6-8 этажей.