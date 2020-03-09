Руководил штурмом воинской части: фигурант дела MH17 активно способствовал аннексии Крыма - офицер ВМС Украины

По словам украинского военного, Геранин лично командовал вооруженными людьми.

Один из фигурантов дела о сбитии малазийского самолета на Донбассе летом 2014 года Василий Геранин, который был идентифицирован СБУ как полковник ГРУ вооруженных сил РФ, руководил штурмом украинской воинской части в Бахчисарае во время аннексии Крыма.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом журналистам рассказал украинский военный Сергей Гундер, который в 2014 году был начальником штаба указанной воинской части.

"Приехал в часть на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданском. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали оказывать сопротивление с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он же команды и отдавал своим людям", - рассказал Гундер.

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По его словам, вместе с Гераниным в захвате воинской части принимал участие бывший командир боевиков на Донбассе Игорь Безлер. Еще в день падения самолета 17 июля 2014 года СБУ опубликовала аудиозаписи переговоров боевиков, касающиеся катастрофы. На одном из этих записей, фигурируют Василий Геранин и Игорь Безлер. В частности, по версии СБУ, в опубликованных переговорах можно услышать, как Безлер отчитывается перед Гераниным о сбитии боинга MH17.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Нидерландах завершился первый день слушаний в рамках судебного процесса по делу MH17.