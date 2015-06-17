В Украине насчитали более миллиона онкологических больных

В Украине более миллиона онкологических больных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Национального института рака Елена Колесник в ходе церемонии открытия Украинского Центра Томотерапии в Кировограде.

По ее словам, в Украине риску заболеть онкологией подвержены каждый 3-4 мужчина и каждая пятая женщина.

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«Это очень большое количество пациентов. 70-80% онкобольных нуждаются в лучевой терапии. В нашей стране от 60 до 90% медицинского оборудования находится в очень неудовлетворительном состоянии, очень плохая материально-техническая база. Создание инновационных центров по лечению рака, которые работают по принципу государственно-частного партнерства, очень актуально для Украины. Институт рака должен развиваться именно в этом направлении, как большой инновационный центр, как с помощью государства, так и с помощью частных партнеров», - отметила Колесник.