Пожар на нефтебазе под Киевом наконец потушили - ГСЧС

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Проведены замеры температуры резервуаров с горючим с помощью тепловизора: самая высокая температура зафиксирована в резервуаре, который фитилировал, объемом 900 куб. м. – 60 градусов по Цельсию, температура остальных резервуаров не превышает 45 градусов.

Проводится наблюдение и контроль за пожарной обстановкой территории базы БРСМ.

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Продолжаются работы по перекачке остатков дизельного топлива из трех резервуаров (1, 2, 3) нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. С пятого резервуара объемом 900 куб. м дизельное топливо полностью откачано. По информации нефтебазы КЛО, в общем перекачано 3 тыс. 152 куб. м топлива, осталось откачать более 2 тыс. куб. м.

На месте пожара для выполнения работ сосредоточено 38 ед. техники и 100 спасателей.

Охрану места проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляют 30 сотрудников милиции и 70 человек личного состава Национальной гвардии.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня произошел пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

15 июня глава ГСЧС заявил, что общий объем нанесенного пожаром ущерба составляет около 50 млн грн.

По данным МВД, к масштабным убыткам вследствие пожара привело промедление с вызовом пожарных на нефтебазу.