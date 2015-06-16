Спецкора "Новой газеты", задержанного боевиками "ДНР", привезли в Россию (фото)

Специальный корреспондент на Донбассе Павел Каныгин, задержанный во вторник, 16 июня, «органами госбезопасности ДНР», связался с редакцией около 20:30 по московскому времени.

Каныгин рассказал, что его высадили из машины недалеко от приграничного российско-украинского КПП «Матвеев Курган». С Каныгиным уже поговорили представители ФСБ России, присутствующие на таможенном пункте, передает Новая газета.

Каныгина в ближайшее время должна встретить собственный корреспондент издания в Ростовской области. При задержании ему повредили глаз.

Меня отпустили. Нужен еще пластырь. И как-нибудь выехать из чистого поля в Ростов.(Задержали в 14.00 донецкие МГБшники... Posted by Павел Каныгин on 16 червня 2015 р.

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Издание отмечает, что представители «органов безопасности ДНР» задержали Павла Каныгина, обвиненив в том, что он работает не на «Новую Газету», а «на одно из украинских изданий». Силовики «ДНР» заявили, что основанием для такого вывода послужила «найденная у Каныгина визитная карточка украинского журналиста по фамилии Мацуга».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился в МИД РФ и Администрацию Президента РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с Каныгиным.

Как сообщал УНИАН, в Донецке был задержан журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин, записавший несколько разоблачительных интервью с российским спецназовцами.

15 июня Каныгин работал в Донецке на стихийном митинге, где собравшиеся требовали остановить войну и вывести технику из Киевского района города, прекратить стрельбу и не вызывать ответный огонь украинской армии.