В Донецке боевики задержали российского журналиста

Об этом УНИАН сообщили сотрудники Радио Свобода.

По их словам, Каныгин успел сказать: "Меня везут в управление, не могу говорить", после чего связь с ним прервалась.

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15 июня Каныгин работал в Донецке на стихийном митинге, где собравшиеся требовали остановить войну и вывести технику из Киевского района города, прекратить стрельбу и не вызывать ответный огонь украинской армии.