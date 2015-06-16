В Донецке боевики задержали российского журналиста
19:28, 16 июня 2015Политика
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В Донецке задержан журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин, записавший несколько разоблачительных интервью с российским спецназовцами.
Павел Каныгин / Новая газета
Об этом УНИАН сообщили сотрудники Радио Свобода.
По их словам, Каныгин успел сказать: "Меня везут в управление, не могу говорить", после чего связь с ним прервалась.
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15 июня Каныгин работал в Донецке на стихийном митинге, где собравшиеся требовали остановить войну и вывести технику из Киевского района города, прекратить стрельбу и не вызывать ответный огонь украинской армии.
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