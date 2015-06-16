В Минздраве уверяют, что воздух и вода на Киевщине не несут опасности для здоровья людей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, специалисты Госсанэпидслужбы Украины ежедневно проводят исследования воздуха в Киеве и Киевской области. Превышений максимально допустимых разовых концентраций уровней загрязнения атмосферного воздуха не обнаружено. Такие же результаты объявили и работники лаборатории гигиены воздуха и оценок риска Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева АМН Украины, которые проводили краткосрочные измерения с помощью медико-экологической лаборатории.

«Уже есть результаты исследования 23 проб почвы на содержание тяжелых металлов, 62 пробы воды из колодцев, 24 пробы воды из поверхностных водоемов. Следы нефтепродуктов в колодезной воде, а также в образцах с поверхностных водоемов отсутствуют», - сообщил Протас.

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Госсанэпидслужба Украины вместе с участковыми врачами проводит в Киевской области санитарно-просветительную работу по выявлению людей, которые имеют определенные жалобы, симптомы или проявления токсических отравлений. К настоящему времени к врачам таких обращений не зафиксировано.

В ближайших к очагу пожара поселках на дома и огороды жителей местами осела сажа, которая не несет существенной угрозы здоровью человека. Санитарные врачи области исследуют образцы почвы и воды из колодцев. По результатам исследований содержание нефтепродуктов в образцах ниже чувствительности метода.

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С целью оценки риска для здоровья населения Киевской области в долгосрочной перспективе Госсанэпидслужба Украины обратилась за экспертно-технической поддержкой в Представительство ВОЗ в Украине, подчеркивается в сообщении.