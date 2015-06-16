В Харькове из-за сумки с муляжом взрывчатки перекрыли площадь Свободы и эвакуировали людей (фото)

В Харькове в оставленной на площади Свободы сумке находился муляж взрывного устройства.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По сведениям милиции, подозрительный предмет уничтожили на площади Свободы "путем направленного удара гидродинамического разрушителя".

"Во время обследования подозрительного предмета специалистами-взрывотехниками было принято решение о его уничтожении путем направленного удара гидродинамического разрушителя. По предварительным данным, в сумке находился муляж взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Остатки подозрительного предмета изъяты и будут направлены на экспертизу для установления его происхождения. Движение транспорта на площади Свободы частично возобновлено, также открылась для обслуживания пассажиров станция метрополитена «Университет».

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Как сообщал УНИАН, информация о наличии подозрительной сумки возле станции метро «Университет» на площади Свободы поступила к оператору «102» около 15:20 от неизвестного мужчины. Место, указанное в сообщении, было оцеплено работниками милиции для обеспечения безопасности граждан и проверки полученных данных.

Сначала правоохранители частично перекрыли площадь Свободы. Однако после осмотра чемодана взрывотехником в специальном защитном костюме правоохранители перекрыли площадь Свободы по периметру до постамента памятника Ленину.

Также была осуществлена эвакуация людей из Дворца детского и юношеского творчества.

«Есть сумка, есть непонятные провода, есть батарейки. Эксперты еще изучают, будут разбираться», - сказал начальник харьковского городского управления милиции Андрей Крищенко