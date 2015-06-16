СБУ сообщает об аресте капитана внешней разведки, который шпионил в пользу России

Об этом на свое странице в Facebook сообщает советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

"Контрразведкой СБУ реализовано спецоперацию по пресечению разведывательно-подрывной деятельности агента российских спецслужб, сотрудника Службы внешней разведки Украины (СВРУ) капитана Дегтярева, 1988 г.р., уроженца Евпатории и жителя города Киева, который имеет допуск к государственной тайне", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, "по заданию врага, используя допуск к сведениям, которые составляют государственную тайну Украины и, имея доступ к служебным помещениям СВРУ, с августа 2014 по март 2015 года он фотографировал документы с ограниченным доступом, копировал информацию с компьютеров сотрудников разведоргана, передавал ее представителям ФСБ РФ".

По данным СБУ, Дегтярева должны были трудоустроить в дальнейшем в российских разведывательных органах, он должен был получить досрочное звание и денежное вознаграждение, что было главной мотивацией его измены.

Главным следственным управлением СБУ Дегтяреву объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1. ст.111 УК ("Государственная измена в форме шпионажа") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.