Два украинских офицера контрразведки перешли на сторону боевиков, СБУ завела дело
СБУ открыла уголовное производство в отношении двух офицеров контрразведки по факту государственной измены и перехода на сторону российких террористических войск.
Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
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"Сегодня нами возбуждено уголовное производство по статье "государственная измена" по факту перехода на сторону российских террористических войск двух офицеров этой службы", - сказал он.
"Мы опровергаем любые преступные показания или интервью, которые они предоставляют как люди, которые предали украинский народ, и наказание для них будет такое же неизбежное", - заверил Валентин Наливайченко.
Ранее российские и сепаратистские СМИ сообщали, что некие братья Алексей и Юрий Мирошниченко в Луганске провели брифинг.
При этом представившийся сотрудником Службы внешней разведки Украины Алексей Мирошниченко сообщил, что он и его брат Юрий - якобы сотрудник посольства Украины во Франции - добровольно покинули службу и прибыли на территорию "ЛНР".