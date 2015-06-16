Два украинских офицера контрразведки перешли на сторону боевиков, СБУ завела дело

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такжеСБУ задержала экс-депутата парламента Крыма, которого разыскивали за госизмену

"Сегодня нами возбуждено уголовное производство по статье "государственная измена" по факту перехода на сторону российских террористических войск двух офицеров этой службы", - сказал он.

"Мы опровергаем любые преступные показания или интервью, которые они предоставляют как люди, которые предали украинский народ, и наказание для них будет такое же неизбежное", - заверил Валентин Наливайченко.

Ранее российские и сепаратистские СМИ сообщали, что некие братья Алексей и Юрий Мирошниченко в Луганске провели брифинг.

При этом представившийся сотрудником Службы внешней разведки Украины Алексей Мирошниченко сообщил, что он и его брат Юрий - якобы сотрудник посольства Украины во Франции - добровольно покинули службу и прибыли на территорию "ЛНР".