Яценюк поручил провести учения по пожаротушению по всей Украине

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести учения по пожаротушению по всей стране, по всем лесохозяйствам, с целью проверки готовности соответствующих служб к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации, а также наличия и исправности необходимой техники для тушения пожаров.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер дал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в форме селекторного совещания.

«Провести учения на всех объектах лесопользования с целью проведения тренировок по оперативному пожаротушению объектов лесопользования», - сказал Яценюк.