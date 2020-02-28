В Одессе разоблачили схему переправки нелегалов, к которой причастны иностранцы из консульства

Злоумышленники подделывали документы для выходцев из стран Ближнего Востока.

В Одессе разоблачена схема незаконной переправки нелегальных мигрантов, к которой причастны иностранцы, имеющие связи в почетном консульстве.

Читайте такжеВ Одесской области на границе с Молдовой задержали водителя автобуса с килограммом метадона

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, контрразведка спецслужбы разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами.

Установлено, что злоумышленники изготавливали поддельные документы и легализировали их в иностранном консульском учреждении.

Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого «миграционного риска», в частности, выходцев из стран Ближнего Востока.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

Решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.

Расследование проводится по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.