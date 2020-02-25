Название музея несет особый смысл, поскольку во время Голодомора на территории Украины произошло около 5 тыс. восстаний.

В Днепре появится Музей сопротивления Голодомору, а вместе с ним - одноименное коммунальное учреждение.

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Такое решение приняли депутаты Днепровского городского совета, сообщает пресс-служба горсовета. «В процессе работы со многими учеными, экспертами, пришло понимание, насколько он нужен городу и области в целом. Днепропетровская область - одна из наиболее пострадавших во время геноцида. И городу нужен музей, цель которого - ретравматизация общества, возвращение ощущения родного дома, потому что может человек, культурно, ментально не чувствует себя частью этой земли, ее истории, ее культуры, ее традиций, ее языка, беречь то, что не представляет для него ценности?» - сказала председатель общественного совета при городском совете и инициатор создания Музея сопротивления Голодомора Лилия Богачева.

Название музея несет особый смысл, поскольку во время Голодомора на территории Украины произошло около 5 тыс. восстаний, которые жестоко подавляли. Одни из самых кровавых были также в Днепропетровской области.

В настоящее время в новом КП работает рабочая группа, которая собирает информацию для экспозиций, разрабатывает концепцию будущего музея. По словам Богачевой, эта работа требует много времени: чтобы собрать всю информацию, исторические справки, свидетельства, фотографии.