День памяти жертв Голодомора: в Украине пройдет акция "Зажги свечу"

В рамках акции "Зажги свечу" украинцы зажгут свечи возле мемориалов жертвам Голодомора и на окнах своих домов.

Сегодня, 23 ноября в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов.

В этот день в 16:00 пройдет акция "Зажги свечу памяти" — чтобы присоединиться, достаточно зажечь свечу на своем окне.

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Приобщиться к этой акции призывают в Институте национальной памяти.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой также почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Среди тех, кто уже напомнил о годовщине трагедии, — глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

«Слава Богу, сегодня мы можем говорить правду и должны это делать громко, потому что зло не должно скрываться, как это делалось ранее, на протяжении десятилетий, режимом советской власти. Мы будем вспоминать жертв Голодомора-геноцида, прямо называть виновников трагедии для того, чтобы это жестокое спланированное массовое убийство людей никогда больше не повторилось», — написал он.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.