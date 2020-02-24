В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление военных и волонтеров

За публичное оскорбление этих людей предлагается наказывать штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления ответственности за публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, участников Революции достоинства (№3085).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются ряд депутатов от «Европейской солидарности», в частности, сопредседатель фракции Артур Герасимов и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 151-1 «Публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, участников Революции достоинства».

В этой статье устанавливается, что публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, Героев Небесной сотни, других участников Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), а также участников других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также прямое или косвенное разжигание вражды и ненависти к указанным лицам, к их деятельности, связанной с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ограничение прав указанных лиц из-за такой деятельности - наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

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Те же действия, распространенные с использованием средств массовой информации и (или) сети Интернет - наказывается штрафом от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Если указанные выше действия были совершены организованной группой лиц, а также сопряжены с распространением заведомо ложных сведений о совершении лицами, указанными в части первой настоящей статьи, тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Указывается, что под военнослужащими в этой статье понимают военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, принимавших или продолжающих принимать непосредственное участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и принимали или продолжают принимать непосредственное участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции или операции Объединенных сил в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целями и задачами является признание высокого уровня общественной опасности действий, связанных с умышленной дискредитацией военнослужащих, волонтеров, участников Революции достоинства.

«Указанные действия обычно имеют целью распространение антиукраинской пропаганды и дискредитацию самой идеи отстаивания независимости Украины. Для предотвращения этого предлагается установить уголовную ответственность за такие действия», - говорится в тексте.