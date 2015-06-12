Волонтеры организовали для пострадавших бойцов АТО рыболовную реабилитацию

Волонтеры из «Рыболовной сотни» совместно с активистами ВГО «Громада Рыбалок Украины» решили помочь военнослужащим справиться с психологической нагрузкой после пребывания в зоне боевых действий и организовали для них рыболовную реабилитацию.

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Раненных доставили из Пущи-Водицы в с. Забирье под Киевом, где на базе Фиш-Парка «Забирье» бойцам устроили рыболовный фестиваль. Участники программы получили памятные сувениры и возможность полакомиться свежим уловом. В этот раз на рыбалку приехало 29 бойцов.

Мероприятие прошло при поддержке народного депутата Бориса Филатова, чей благотворительный фонд курирует целый ряд программ по реабилитации военнослужащих АТО.

«Для нас самое важное, чтобы наши ребята возвращались из зоны боевых действий целыми и невредимыми. К сожалению, война не обходится без потерь для здоровья. Даже те, кому повезло вернуться без ранений, несут на себе тяжелое психологическое бремя. Эти ребята пережили все ужасы войны, после которых не так легко вернуться к нормальной жизни. Наш долг, как украинцев, и патриотов – помогать нашим воинам всеми доступными средствами. Помогать морально и материально. Поэтому важно почаще организовывать подобные мероприятия, и мы это планируем делать», - сказал Борис Филатов.

«Рыбная ловля по праву признана одним из лучших способов психической и физической реабилитации. Особенно актуально это сейчас - для поддержки наших защитников и тех, кто пострадал в зоне проведения АТО», - подчеркнул президент ВГО «Громада Рыбалок Украины» Андрей Нелипа.

В день рыбака, 12 июля, Благотворительный Фонд Бориса Филатова совместно с общественниками проведут курс рыболовной терапии в Днепропетровске.

Благотворительный Фонд Бориса Филатова был основан в 2015 году. Цель его создания – оказание финансовой, юридической, психологической и другой помощи жителям Днепропетровска, в том числе военнослужащим АТО и их семьям. Фонд курирует целый ряд социальных проектов по реабилитации и лечению военных. Под его эгидой был создан Реабилитационный центр, построен стадион на жилмассиве Сокол, открыт детский патриотический лагерь «Укропчик», а дети погибших героев бойцов АТО получили возможность отправиться на отдых в Венгрию.

Всеукраинский Благотворительный Фонд «Община рыбаков Украины» был создан 20 декабря 2006 года и является структурной частью Всеукраинского Рыболовного Общественного Объединения «Община Рибаков Украины». При поддержке Благотворительного Фонда Бориса Филатова и волонтеров «Рыбачьей сотни», активисты регулярно проводят мероприятия по психо-эмоциональной реабилитации военнослужащих, волонтеров и детей переселенцев. В рамках проекта «Рыболовная реабилитация пострадавших в АТО» в Ирпене проводятся мастер-классы и спортивные соревнования по рыбной ловле.