Выявленное во время тушения пожара на нефтебазе тело принадлежит пропавшему пожарному "Укрзализныци"

14:00, 12 июня 2015
Общество
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Обнаруженное в пятницу во время тушения пожара на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области тело принадлежит пожарному пожарного поезда "Укрзализныци".

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, докладывая на заседании правительства.

"Сегодня было найдено тело еще одного сотрудника, который считался пропавшим без вести - это представитель "Укрзализныци", пожарный пожарного поезда", - сказал он.

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Чечеткин отметил, что по данным Минздрава, в результате пожара пострадали 15 человек, один сотрудник нефтебазы умер в больнице.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор.

Во время ликвидации пожара погибли 5 человек.

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