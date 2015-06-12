Выявленное во время тушения пожара на нефтебазе тело принадлежит пропавшему пожарному "Укрзализныци"
14:00, 12 июня 2015Общество
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Обнаруженное в пятницу во время тушения пожара на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области тело принадлежит пожарному пожарного поезда "Укрзализныци".
Горящая нефтебаза под Киевом / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, докладывая на заседании правительства.
"Сегодня было найдено тело еще одного сотрудника, который считался пропавшим без вести - это представитель "Укрзализныци", пожарный пожарного поезда", - сказал он.
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Чечеткин отметил, что по данным Минздрава, в результате пожара пострадали 15 человек, один сотрудник нефтебазы умер в больнице.
Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор.
Во время ликвидации пожара погибли 5 человек.
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