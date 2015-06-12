Выявленное во время тушения пожара на нефтебазе тело принадлежит пропавшему пожарному "Укрзализныци"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, докладывая на заседании правительства.

"Сегодня было найдено тело еще одного сотрудника, который считался пропавшим без вести - это представитель "Укрзализныци", пожарный пожарного поезда", - сказал он.

Читайте такжеСпасатели ликвидировали все очаги возгорания на нефтебазе под Киевом

Чечеткин отметил, что по данным Минздрава, в результате пожара пострадали 15 человек, один сотрудник нефтебазы умер в больнице.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор.

Во время ликвидации пожара погибли 5 человек.