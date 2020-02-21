"Пятый день прикована к кровати": пенсионерка, на которую упала полка в поезде, рассказала об инциденте (видео)
У пенсионерки, на которую обрушилась верхняя полка вместе с пассажиром в поезде, сломан позвоночник, вследствие чего ближайшие несколько месяцев она проведет в больнице.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Рассказывая об инциденте, который произошел в поезде "Киев-Бердянск", женщина вспоминает, что уже собиралась отдыхать, когда на нее упала верхняя кровать. Сейчас она пятый день прикована к постели.
"Я сижу, наклонилась положить обувь. А полка в это время развернулась и ударила меня по спине. К утру я уже двигаться не могла", - говорит она.
В больнице пострадавшей помогли добраться друзья. Медики говорят, что полностью выздороветь она не сможет. Боль в скаліченому позвоночнике потерпевшая, вероятнее всего, будет испытывать на протяжении всей жизни.
"Если бы ее сильнее согнула эта полка, то пострадал бы спинной мозг. Человек мог бы остаться парализованной", - говорит ортопед Владимир Мищенко.
В пресс-службе "Укрзализныци" обвиняют в травмировании пенсионерки пассажира с верхней полки, якобы тот ненадлежащим образом закрепил свою кровать. Также в УЗ уверяют, что все полки вагона были в исправном состоянии. По факту инцидента проводят внутреннее расследование.