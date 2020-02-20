Во Львове попрощались с бойцом АТО, которого 5 лет считали пропавшим без вести

Тело погибшего военного опознали лишь недавно благодаря экспертизе ДНК.

Во Львове попрощались с военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Михаилом Турчином, который погиб 5 лет назад в боях за Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Читайте такжеГерой Украины Владимир Гринюк: Как действовать в городе нас не учили, мы же не спецподразделения. Но нас бросали без подготовки в бои под Дебальцево

Тело погибшего Турчина опознать сразу не удалось. Только недавно была завершена экспертиза результатов ДНК.

Детали боя, в котором погиб солдат, рассказал его побратим сержант в отставке Игорь Бездух.

"В тот день мы попали во вражескую засаду, которую сепаратисты устроили неподалеку от села Цветные Пески. Мой БТР двигался впереди, а Михайлов - шел сзади, его машину подбили, экипаж погиб. И сегодня я, наконец-то, почувствовал большое облегчение от того, что Михаил найдет вечный покой на своей малой родине", - подчеркнул Бездух.

Отдать последнюю дань уважения погибшему защитнику прибыли ветераны АТО, представители духовенства и власти.

Как сообщал УНИАН, боевики так называемой "ЛНР" передали украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Хитайлова, погибшего в ходе боя 18 февраля.