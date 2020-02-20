В МВД рассказали, какие регионы представляют эвакуированные из Китая украинцы

Эвакуированные проживают в Киеве, Донецкой, Одесской и других областях.

Эвакуированные из Китая украинцы по поездки в эту страну проживали в различных регионах Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, пишет РБК-Украина.

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По его словам, в Украину эвакуировали жителей Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Также стало известно, что самым молодым украинцем, которого эвакуировали из Китая, является ребенок 2012 года рождения. Он родом из Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

В течение 14 дней люди будут находиться на обсервации в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.