"Писали, чтоб вы сдохли": мать эвакуированной украинки рассказала об угрозах

Угрозы начали поступать после того, как девушка рассказала СМИ свою историю об эвакуации.

Мать одной из эвакуированных рассказала, что ее дочери начали угрожать другие граждане по поводу возвращения из Уханя.

Об этом пишет BBC.

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«Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда», – сказала женщина.

Угрозы начали поступать после того, как девушка рассказала СМИ свою историю об эвакуации.

«Люди просто нелюди, ну как так можно? Они такое говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить, переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза? Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа больные? У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их повезли. Разве это люди?» – заявила мать эвакуированной.

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста.

Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка. Как заявляли пикетчики, если эвакуированных привезут в Новые Санжары, то они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело к месту событий бронетехнику.