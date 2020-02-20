Эвакуация украинцев из Уханя: реакция соцсетей

Отсутствие официальных данных о том, куда именно будут доставлены украинцы, создало напряженность на Львовщине, Киевщине, Тернопольщине и Полтавщине. Люди возводили баррикады на улицах и устраивали акции протеста.

Украинцы в социальных сетях бурно отреагировали на эвакуацию сограждан из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса.

Отсутствие официальных данных о том, куда именно будут доставлены украинцы, создало напряженность в ряде регионов. На Львовщине, Киевщине, Тернопольщине местные жители выходили на митинги и акции протеста. А уже сегодня, после получения информации о возможном размещении украинцев на Полтавщине, митинговать начали жители поселка Новые Санжары.

Некоторые в соцсетях также негативно отреагировали на возвращение украинцев.

Президент Владимир Зеленский обратился к противникам эвакуации и заявил, что Украина будет бороться за каждого своего гражданина.

"Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он не находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь", - отметил он.

Новостную ленту Facebook и других соцсетей заполнили комментарии на эту тему.

Также пользователи Facebook активно начали делать фотожабы и мемы на тему возвращения украинцев из китайского Уханя.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань. На борт самолета, вылетевшего из Китая в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку. Первоначально предполагалось, что из города Ухань будут эвакуированы 48 украинцев, желающих покинуть страну, и 29 иностранцев. Всего на борт допущено 73 человека.

Позже стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах. В связи с этим в регионе началась акция протеста.

Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованы вдоль автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

Утром на въезде в поселок начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.