Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами вылетел из "Борисполя"

Пассажиры и члены экипажа на взлетно-посадочную полосу не сходили.

Самолет из китайского города Ухань, который сегодня примерно в 09:40 приземлился в международном аэропорту "Борисполь", после дозаправки вылетел из аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, пассажиры и члены экипажа на взлетно-посадочную полосу не сходили.

На взлетно-посадочной полосе самолет встречали люди в белых защитных костюмах и масках, вероятно, сотрудники аэропорта и представители ГСЧС.

К самолету был подсоединен трап и на время был открыт авиационный люк. Некоторые люди в защитных белых костюмах заходили внутрь самолета.

Также к самолету подъезжала машина с цистерной для дозаправки. После дозаправки самолет снова взлетел.

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Самолет находился на взлетно-посадочной полосе более часа.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четверых человек - троих украинцев и одну иностранку.

По данным Минздрава, на борту самолета - 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Сегодня, 20 февраля, в 09:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

По прибытии в аэропорт в городе Харьков все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной обособленной зоне аэропорта.

Впоследствии эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.