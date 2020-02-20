Годовщина расстрелов на Майдане: Венедиктова обещает довести до логического конца расследование дел
И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заверила, что ГБР доведет до логического конца расследование дел Майдана.
Об этом говорится в ее обращении по ходу расследования дел Майдана, размещенном на сайте ГБР.
«Шестая годовщина Майдана. Раздаются громкие заявления, лозунги, традиционные обещания. Первые смерти: Нигоян, Сеник, Жизневский - мы до сих пор не знаем, кто виноват в этих смертях. 2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских лиц Украины, 13 погибших правоохранителей. 14 тысяч томов дел уголовных производств - все мы хотим знать правду, все мы стремимся к справедливости», - отметила Венедиктова.
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По словам Венедиктовой, Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей.
«Мы все делаем для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас болезненными событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения», - подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной сотни. Шесть лет назад произошли трагические события во время Революции достоинства. Именно 18-20 февраля в центре Киева погибло самое большое количество участников трехмесячных протестов - более 100 человек.
В Киеве и других городах сегодня пройдут траурные мероприятия.