Годовщина расстрелов на Майдане: Венедиктова обещает довести до логического конца расследование дел

20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной сотни. Шесть лет назад произошли трагические события во время Революции достоинства.

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заверила, что ГБР доведет до логического конца расследование дел Майдана.

Об этом говорится в ее обращении по ходу расследования дел Майдана, размещенном на сайте ГБР.

«Шестая годовщина Майдана. Раздаются громкие заявления, лозунги, традиционные обещания. Первые смерти: Нигоян, Сеник, Жизневский - мы до сих пор не знаем, кто виноват в этих смертях. 2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских лиц Украины, 13 погибших правоохранителей. 14 тысяч томов дел уголовных производств - все мы хотим знать правду, все мы стремимся к справедливости», - отметила Венедиктова.

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По словам Венедиктовой, Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей.

«Мы все делаем для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас болезненными событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной сотни. Шесть лет назад произошли трагические события во время Революции достоинства. Именно 18-20 февраля в центре Киева погибло самое большое количество участников трехмесячных протестов - более 100 человек.

В Киеве и других городах сегодня пройдут траурные мероприятия.