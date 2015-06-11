ЕСПЧ признал, что Луценко содержался в СИЗО в унизительных условиях

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по делу "Луценко против Украины" по жалобам на условия предварительного заключения с декабря 2010 года по апрель 2013 года и обращение с бывшим министром во время суда ЕСПЧ принял сегодня.

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"Большинство судей решили, что было нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещение пыток) в связи с условиями содержания Луценко с 28 декабря 2010 по 28 апреля 2011 года. Единогласно судьи признали, что было нарушение статьи 3 Конвенции в связи с условиями содержания под стражей Юрия Луценко в дни судебных слушаний и в связи с его держанием в металлической клетке во время заседаний суда", - говорится в решении.

Вместе с тем, судьи единогласно решили, что не было допущено нарушения статьи 3 Конвенции в связи с условиями его содержания под стражей с 28 апреля по 10 мая 2011 года, с 23 мая 2011 года по 6 апреля 2012 года и 20 апреля 2012 года, а также нарушения статьи 3 в связи с лечением, которое Луценко получал во время пребывания под стражей.

"Суд установил, в частности, что более как четыре месяца Луценко провел в клетке, в которой не хватало места, что он больным должен был присутствовать на длительных судебных слушаниях, без достаточных перерывов или обеспечения соответствующей едой, и не было никаких оснований для его держания в металлической клетке во время судебных слушаний", - сказано в решении.

По результатам рассмотрения жалоб суд не принял решения по выплате Юрию Луценко компенсации, учитывая тот факт, что сам истец не обращался в суд с таким требованием.

Напомним, 26 декабря 2010 года примерно Юрий Луценко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в затягивании ознакомления с материалами уголовного дела, неявке на допросы, а также подготовке к побегу за границу. На следующий день Печерский районный суд Киева приговорил его к аресту сроком на два месяца, после чего его поместили в Лукьяновское СИЗО.