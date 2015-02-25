Луценко призвал европарламентариев поддержать инициативу Порошенко о введении миротворцев

Об этом он заявил на заседании Комитета межпарламентского сотрудничества в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.

Кроме того, Луценко призвал европейцев не только помочь Украине с оружием, но и ужесточить санкции против РФ, не дожидаясь от Москвы следующего подвоха.

Читайте такжеНа переговорах в "нормандском формате" не достигли согласия по вопросу миротворцев – СМИ

Читайте такжеНа переговорах в "нормандском формате" не достигли согласия по вопросу миротворцев - СМИ

«Мы имеем достаточно фактов присутствия российских военных и русского оружия на территории Украины и нарушения Минских соглашений, не нужно ждать следующих для ужесточения санкций», - подчеркнул Луценко.

Он подчеркнул, что ЕС не может больше медлить с вопросом помощи Украине с оружием, потому что такая осторожность обернется более агрессивной политикой РФ на востоке и захватом большей части украинских территорий. Луценко считает, что если сейчас Украина с помощью мира, в т. ч. - ЕС, не остановит агрессора, то РФ продолжит наступление, и следующими объектами нападения станут другие европейские страны. Он считает, что в зоне реального риска уже сегодня есть страны Балтии, Польша, поэтому ЕС должен быть кровно заинтересован в военном усилении Украины.

Также он обратился к европарламентариям, чтобы те в дискуссии с Еврокомиссией поддержали инициативу президента Украины Петра Порошенко о введении миротворческих сил на Донбасс. Причем Луценко отметил, что среди них не должно быть ни одного россиянина - представителя страны-агрессора.

Кроме того, Луценко от имени украинской делегации призвал европейских коллег усилить совместные усилия для освобождения коллеги Надежды Савченко.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко поднял вопрос миротворцев во время телефонных переговоров в "нормандском формате".