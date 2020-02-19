Освобожденный из колонии в РФ политзаключенный Стогний уже в Киеве: ему организовывают медпомощь

Омбудсмен заявила, что Стогний уже находится в Киеве.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что будет способствовать оказанию необходимой врачебной помощи освобожденному после отбывания срока в российской колонии фигуранту «дела украинских диверсантов», украинскому политзаключенному Алексею Стогнию.

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Как сообщила омбудсмен в социальной сети Facebook, Стогний уже находится в Киеве.

«Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и оказанию необходимой врачебной помощи Алексею», - подчеркнула Денисова.

Также омбудсмен подчеркнула, что в пределах своих полномочий, она ежедневно проводит необходимую работу для скорейшего возвращения 115 граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются страной-агрессором РФ.

«Призываю представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус использовать все рычаги влияния, чтобы обеспечить соблюдение основных прав и свобод граждан Украины, которые до сих пор являются узниками Кремля», - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, Стогний вернулся домой после отбывания срока в российской колонии.

17 июля 2017 года подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд Симферополя» осудил Стогния к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Севастопольца осудили по ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223 УК РФ (Незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов).