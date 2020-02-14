Дело Шеремета: суд оставил подозреваемую Дугарь под ночным домашним арестом

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства ее адвокатов отменить меру пресечения, а также поручителям - взять ее на поруки.

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь Киевский апелляционный суд оставил ночным домашним арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение Печерского райсуда Киева от 5 февраля, согласно которому Дугарь находится под ночным домашним арестом по месту несения службы в воинской части в Днепропетровской области.

Также ей по-прежнему запрещено покидать территорию воинской части, за исключением необходимости оказать неотложную медицинскую помощь или для проведения следственных действий. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства народных депутатов и активистов о взятии Дугарь на поруки.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Дугарь - сначала круглосуточный домашний арест, а затем - ночной.