Депутат Соболев, у которого убили сына, заявил о готовящемся на него покушении (видео)

Он просит президента уделить ему время, чтобы предоставить информацию для привлечения к ответственности виновных в смерти его сына.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявляет о новом готовящемся покушении на него и его семью.

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции… Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению Главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос - это случайность?" – написал депутат.

Соболев также добавил, что за предыдущие два месяца следствие «не продвинулось ни на шаг» в расследовании дела убийства его сына.

В связи с этим депутат обратился к президенту Украины с просьбой уделить ему время. «Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей», - отметил Соболев.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.

15 января Соболев и его жена Инна объявили вознаграждение в 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства их сына.