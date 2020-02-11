ГБР провело обыски на двух таможнях в Хмельницком

При содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов из ЕС было ввезено более 50 авто и запчастей к ним по заниженным таможенным платежам, что причинило ущерб государству более чем в 1 млн грн.

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Читайте такжеПосле стрельбы в Мукачево отстранили все руководство полиции

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним по заниженным таможенным платежам. Сумма причиненного государству ущерба - более 1 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ осуществляют многочисленные обыски в структурных подразделениях ПАО «Киевметрострой», их должностных лиц, а также отделениях АБ «Укргазбанка» и ряда частных структур, которые, вероятно, вовлечены в схему мошеннического завладения бюджетными средствами.