В Винницкой области продолжаются командно-штабные учения по вопросам территориальной обороны

Об этом со ссылкой на председателя областной государственной администрации Валерия Коровия сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

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«Первый этап, который мы провели в части подготовки, прошел успешно. Задействовано 399 мобилизованных, - отметил Коровий. - Для нас принципиально важно, чтобы не только теоретически, на бумаге, но и на практике показать скоординированность действий территориальных подразделений, которые расположены на территории Винницкой области. Думаю, что по итогам увидим, насколько эффективно работает наша система территориальной обороны».

Председатель облгосадминистрации отметил, что такого рода масштабные учения на территории Винницкой области до сих пор не проводились, поэтому это также испытание и для местных органов власти на базовом уровне: насколько быстрой может быть взаимодействие с военными комиссарами, пограничным отрядом, подразделениями, расположенными на территории области.

По словам Коровия, проводится также соответствующая работа с населением, в том числе и информирование семей мобилизованных о том, что 12 июня, по свершению учений, военнообязанные вернутся домой.