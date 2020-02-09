В киевском пабе играла песня любительницы "ЛДНР" Чичериной – соцсети возмущены (видео)

Администрация заведения пообещала почистить музыкальные плейлисты.

Посетители одного из пабов «Портер» в Киеве записали видео того, как в заведении играет музыка российской музыкантки – активной сторонницы боевиков «ЛНР-ДНР» Юлии Чичериной. Представители администрации «Портера» признали свою оплошность и пообещали почистить плей-листы.

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О ситуации рассказал в Facebook пользователь Евгений Яковлев.

«Портер на Житомирской, играет Чичерина. Это уже край дна. Увидел в сториз и ахренел от этого. К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил?

Для тех, кто вчера на свет появился: Юлия Чичерина - это самый ярый поклонник "ДНР"/"ЛНР". С недавних пор состоит в партии "За правду" Захара Прилепина. А ещё она в розыске СБУ», - возмущается пользователь.

В комментариях заведение грубо раскритиковали.

Яковлев также выложил скриншоты переписки с представителями «Портера» - те утверждают, что заведение аполитично, и о политических взглядах Чичериной до этого момента ничего не знали. В ближайшее время песни Чичериной удалят из всех плейлистов.

Ранее российская певица Юлия Чичерина оскандалилась заявлением о том, что на Донбассе с украинской стороны воюют "негры", которые якобы "приезжают на сафари, пьют кофе и хе*ячат электриков на столбах и старух в огороде".