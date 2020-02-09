Календарь событий: история Дня Святого Валентина, чудо-рыба, «морг» Тутанхамона, прародитель парохода, первая автогонка вокруг Земного шара, легенда «Золотого диска» и смертный приговор всем жителям Нидерландов

10 февраля

В понедельник - Всемирный день зернобобовых, учрежденный ООН в 2018 году по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо. История праздника следующая: в 2013 году Генассамблея ООН обратила внимание на роль зернобобовых в решении важных задач глобального характера - обладая высокой питательной ценностью, эти культуры способствуют решению проблем голода в отдельных регионах мира, а включение их в постоянный рацион питания положительно сказывается на здоровье людей. Способствовало этому обращение правительства Буркина-Фасо в ООН, в котором указывалось также на положительное влияние зернобобовых культур на плодородие почв, на их способность к произрастанию в условиях достаточно засушливого климата, а также на то, что зернобобовые обладают хорошей способностью к хранению. Учитывая эти факторы, на декабрьском заседании 2013 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2016 год Всемирным годом зернобобовых. Правительство Буркина-Фасо предложило учредить ежегодную дату, посвященную распространению информации о пользе зернобобовых культур.

Есть в понедельник и важные памятные даты. Так, в 1881 году в Париже, в Национальном театре комической оперы, состоялась премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

В 1906 году был спущен на воду английскийброненосец «Дредноут» («Неустрашимый»). Он считался лучшим кораблем того времени.

10 февраля 1931 года город Нью-Дели стал столицей Индии. С 1577 года столицей Британской Индии была Калькутта. А Дели служил политическим и финансовым центром нескольких империй Древней и Средневековой Индии. В начале 1900-х годов британской администрации было сделано предложение перенести столицу Индийской империи из Калькутты в Дели. В отличие от Калькутты, расположенной на восточном побережье Индии, Дели находится в Северной Индии, и правительство Британской Индии считало, что управлять страной будет легче из Дели. В конце 1911 года Георг V заложил первый камень новой столицы Британской Индии - Нью-Дели. Строительные работы начались в 1912 году, а во время Первой мировой войны были приостановлены. Основные сооружения были закончены лишь к 1928 году. Формальная церемония открытия Нью-Дели состоялась 10 февраля 1931 года. Нью-Дели - современная официальная столица Индии - является районом города Дели. Занимающий территорию всего лишь 42,7 км², Нью-Дели находится в метрополии Дели и является местонахождением правительства Индии и правительства Дели. Спроектированный Эдвином Лаченсом, ведущим британским архитектором 20 века, Нью-Дели славится своими широкими, усаженными деревьями бульварами и является местом расположения многочисленных национальных учреждений и достопримечательностей. В 2019 году население Нью-Дели составило 300 тысяч человек. Для национальной столичной территории Дели общий размер населения составляет 9,9 миллиона человек, что делает ее вторым по величине мегаполисом после Мумбаи. 82% населения Дели исповедуют индуизм. В Дели существуют крупные общины мусульман, сикхов, джайнистов и христиан, а также парсов, буддистов и евреев. Основной язык, употребляющийся в разговорной и письменной речи, - хинди. Сегодня Нью-Дели - город-космополит, с многоэтническим и многокультурным укладом.

В 1940 году на экраны вышла первая серия мультфильма «Том и Джерри».

В 1942 году самый первый в истории «Золотой диск» (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручен Гленну Миллеру. Он был с записью хита «Чаттануги чу-чу».

В 1947 году в Париже были подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии - Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Они вступили в силу 15 сентября1947 года.

В 1986 году в Палермо открылся крупнейший процесс над сицилийскоймафией - «Максипроцесс».

В 1996 году начался первый шахматный матч между суперкомпьютеромIBMDeep Blue и Гарри Каспаровым. Со счетом 4-2 победил Каспаров.

В 2003 году чудо-рыба помогла сделать удивительное открытие в сфере океанологии. Суть в следующем: в ноябре 2000 года опытный рыбак Олаф Сольскер вытащил на западном берегу Гренландии нечто, чего не встречал до этого ни разу. Неизвестную рыбу передали датскому ученому Петеру Меллеру из университета Копенгагена. Ученый подтвердил, что незнакомая рыба является Dissotichus eleginoides - известная под именем Патагонский клыкач. До сих пор ее ловили не севернее берегов Уругвая, и вдруг она была поймана на другом конце света, в Арктике, в 10000 км от привычного места обитания, на глубине 1300 метров. Chilean Sea Bass (чилийский сибас) – латинское название Dissostichus eleginoides, вид семейства нототениевых. Во избежание путаницы используют второе название – патагонский клыкач (Patagonian Toothfish). Патагонский клыкач – глубоководная рыба, обитающая в холодных умеренных водах Южного полушария, при температуре не выше 11 градусов по Цельсию, на глубине от 50 до 3850 метров. Чилийский сибас (Патагонский клыкач) – является одной из самых вкусных рыб класса premium, доступных на рынке, хорошо известных среди гурманов за его фирменное белое мясо. Ее называют «белым золотом» не за редкость, сколько за ценность с точки зрения потребления в пищу. По мнению ученых, скорее всего, она уплыла так далеко от дома через коридоры холодной воды, которые помогли ей преодолеть тропические и экваториальные моря. Это открытие пролило свет на то, почему одни и те же виды рыб могут существовать около Южного и Северного полюсов, несмотря на разделяющие их теплые океаны.

В 2006 году был найден «морг» погребений времен Тутанхамона. Всего за все время исследований в знаменитой Долине царей в Луксоре было обнаружено 64 гробницы, почти все - царские. В отличие от фараонов Древнего царства, чья столица находилась в Мемфисе, фиванские фараоны времен Нового царства не строили пирамид. Гробницы вырублены в скалах, их старались как можно тщательнее скрыть от постороннего взгляда. Входы в гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали. Но и это не уберегло их от разорения. Все гробницы построены по схожему плану: наклонный коридор длиной до 200 м, круто уходящий вниз на глубину до 100 м и оканчивающийся тремя или четырьмя комнатами. Стены и потолки коридоров и комнат покрыты не потерявшими до наших дней своей яркости цветными рисунками, рассказывающими о жизни и подвигах покойного. Захоронение, обнаруженное в 2006 году, было датировано эпохой XVIII династии. Особыми богатствами находка не порадовала. Найденные в этот раз саркофаги оказались пустыми. Ценностью захоронения являются расписные погребальные маски, большие керамические сосуды с порошками и снадобьями, инструменты для мумификации, простыни для заворачивания мумий. Найденные предметы говорят о том, что обнаружена была не гробница, а комната для подготовки усопших к погребальному обряду, другими словами - морг.

В 2009 году на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников – ДТП в сфере космонавтики.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День домового, День рождения утюга, День рассматривания лиц и Международный день борьбы с эпилепсией.

Именины у Ольги, Феодосия, Палладия и Владимира.

11 февраля

Во вторник - Международный день женщин и девочек в науке. Предыстория появления праздника следующая: 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция, провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Учреждение новой даты стало очередным этапным шагом по реализации плана развития общества до 2030 года, известного как Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Исследования специалистов, проведенные в 14 странах, выявили определенный дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку. Так, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%.

Еще 11 февраля - Всемирный день больного. Он был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. В своем специальном послании понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий». В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз болезнь Паркинсона. Примечательно, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе. Впервые День отметили 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных. В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни.

В 1809 году американский инженер и изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход. Считается, что первым идею создания парохода выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в 17 веке, примерно за 90 лет до появления паровой машины конструкции Джеймса Уатта. В 1707 году Папен спроектировал судно с паровым двигателем и гребными колесами. Через 30 лет опыты Папена продолжил англичанин Джонатан Халлс. Его первый эксперимент закончился плачевно: двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул. Настоящего успеха изобретателям удалось добиться только в начале 19 века. В 1802 году шотландец Уильям Саймингтон продемонстрировал пароход «Шарлотта Дундас», а еще через пять лет американец Роберт Фултон построил «Клермонт» – первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения. А 11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», также известный под названием «Демологос».

В 1929 Ватикан стал суверенным государством в результате Латеранских соглашений, подписанных 11 февраля. Латеранские соглашения включают систему договоров между итальянским государством и Святым Престолом о правовом урегулировании их взаимоотношений. Ватикан - карликовое государство, самое маленькое в мире, расположенное в Риме, столице Италии. В международном праве Ватикан - лишь территория, на которой расположен один из главных административных органов католической церкви - Святой Престол (собирательное название Папы и Римской курии). Посольства других стран аккредитируются не при Ватикане, а при Святом Престоле. Значительную часть территории занимает собор святого Петра и одноименная площадь, являющиеся центром поклонения католиков всего мира. Практически весь периметр страны (около 3200 метров) ограничен стеной, пресекающей незаконные проникновения. Государство берет свое название от Ватиканского холма, на котором оно и расположено. В древности жрецы этрусков, а позднее римлян, предсказывали на этом холме будущее, и, видимо, из-за этого холм и получил свое имя - «vaticinia», что на латыни означает «предсказание». Сегодня Ватикан является абсолютной теократической монархией, во главе которой стоит Папа Римский. Его избирают на пожизненный срок путем тайного голосования, на конклаве – собрании коллегии кардиналов – высших иерархов Римско-католической церкви. Для избрания на папский престол кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов. Высшими консультативными органами являются Вселенский собор Римско-католической церкви, Коллегия кардиналов и Епископский синод. Административное управление государственными делами осуществляет Римская курия, состоящая из девяти конгрегаций (духовных ведомств), трех трибуналов, папских комиссий и иных ведомств. Армия Ватикана состоит из 110 швейцарских гвардейцев и является самой маленькой в мире. После военной реформы 1970 года, осуществленной Папой Павлом VI, эта гвардия осталась единственным вооруженным подразделением в Ватикане, сохранившим военные функции. Вооруженные средневековыми алебардами, шпагами и пистолетами, гвардейцы облачены в нарядные костюмы, созданные, по одной из версий, по эскизам Микеланджело Буонарроти.

В 1938 году BBC Television выпустила на экраны первую научно-фантастическую телепередачу по мотивам научно-фантастической пьесы, написанной Карелом Чапеком «R.U.R.».

В 1956 году состоялся первый полет военно-транспортного самолетаАн-8 под управлением летчиков-испытателей Я.И.Верникова (командир) и В.П.Васина (второй пилот) с аэродрома Святошино в Киеве.

В 1970 году был выведен на орбиту первый японскийискусственный спутник Земли «Осуми».

В 1978 году в Китае был отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.

В 1991 году в Гааге была создана Организация наций и народов, не имеющих представительства.

Неофициальные праздники - День волшебных сказок на ночь, Проводы наличности и Европейский день номера экстренного вызова.

Именины у Герасима, Игнатия, Романа, Дмитрия, Константина и Ивана.

12 февраля

В среду - Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Дарвин - основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека - был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот. Набиравшие популярность в 1990-х годах в университетских кругах США идеи учреждения праздника, посвященного Дарвину, были претворены в жизнь в 2001 году. Тогда это выглядело как регистрация двумя активистами Амандой Чесворт и Робертом Стивенсом некоммерческой организации под названием «Программа Дня Дарвина». Впоследствии был создан Фонд Международного Дня Дарвина, способствующий распространению идей дарвинизма. Несмотря на то, что в последние годы теория эволюции Дарвина часто подвергается критике, география празднования Дня расширяется. Он стал действительно международным.

Еще 12 февраля, практически накануне Дня Святого Валентина, отмечается Международный день брачных агентств. Кстати, этот профессиональный праздник появился в Украине - он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки 1 декабря 2010 года. Идею учреждения праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет! Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал очень популярным.

В 1429 году к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Так началась эпопея Жанны д’Арк.

В 1541 году испанским конкистадором и первым губернатором ЧилиПедро де Вальдивия основан город Сантьяго-де-Чили.

В 1554 году Джейн Грей, «королева на девять дней», была казнена по обвинению в узурпации власти. Она и ее муж были обезглавлены в Лондоне.

В 1855 году был основан Университет штата Мичиган.

В 1884 году Л. Е. Уотерман, нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, запатентовал капиллярную систему для авторучки.

В 1891 году итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа был открыт астероидглавного пояса - «Жозефина».

В 1898 году произошло первое смертельное ДТП - Генри Линдфильд разбился в своей машине.

В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. Это произошло благодаря усилиям двух газет: французской «Матэн» и американской «Нью-Йорк Таймс». Трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив назвали «Нью-Йорк – Париж без помощи парохода». В нем участвовали девять автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии. Фаворитами гонки были американец Генрих Генцен, немецкий лейтенант Кеппен, барон Эдуард фон Шейнфогель. Их экипажи стартовали на автомобилях фабрик «Протос», «Цюст-Милан», «Томас-Флаер», соответственно. Французский экипаж Бурсье отправился на автомобиле «Де Дион-Бутон», итальянский экипаж Генри Хаага выбрал автомобиль «Бриксия-Зюст». Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк – Аляска – Сиэтл – Владивосток – Иркутск – Ачинск – Томск, далее по тракту через Россию в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем был признан американский экипаж. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Во время пути все автомобили претерпели поломки. На «Томасе» пришлось заменить поврежденную коробку передач, а на «Протосе» – задний мост. В нынешнее время крупнейший в мире автомобильный музей Харра в штате Невада экспонирует «Томас-Флаер», а немецкий технический музей в Мюнхене - «Протос».

В 1908 году в Англии был опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям.

В 1931 году Ватиканское радио было торжественно открыто Римским ПапойПием IX, речь которого на латыни транслировалась на весь мир.

В 1941 году пенициллин впервые успешно был применен для излечения больного.

В 1950 году 23 европейскими теле- и радиокомпаниями средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон, Великобритания, был создан Европейский вещательный союз, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение, Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса Евровидение.

В 1999 году Сенатом США был отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.

Неофициальные праздники - День безумного желудка, День прокладывания тропинок, День репродуктивного здоровья, Международный день детей-солдат (День Красной руки) и Всемирный день холангиокарциномы.

Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона и Петра.

13 февраля

В четверг - Всемирный день радио. Он учрежден в 2011 году ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно - именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Кроме Всемирного дня радио поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный радиолюбительский союз.

В 1542 году в Тауэре была казнена за супружескую измену пятая жена короля АнглииГенриха VIIIЕкатерина Говард.

В 1772 году французским мореплавателем Ив Жозефом де Кергеленом был открыт архипелагКергелен.

В 1858 году английские исследователи Африки Ричард Бертон и Джон Спик в ходе экспедиции, пытавшейся найти истоки Нила, открыли в восточной части Центральной Африки крупное озеро Танганьика.

В 1867 году в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте.

В 1867 году начались работы по перекрытию Сенны в Брюсселе, проводившиеся коллективом инженеров во главе с Анри Мо. Это стало одной из важных вех в истории Брюсселя, открывшей путь к архитектурно-логистической модернизации города. В настоящее время в черте города реку скрывают подземные трубы. Над ними проложены бульвары и магистрали.

В 1895 году французские изобретатели братья Люмьер получили патент на «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений». История появления изобретения по легенде такова: однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. И к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. В том же году в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». С этого коммерческого показа и было положено начало мирового кино.

В 1902 году землетрясение в Шемахе (Азербайджан) унесло жизни более трех тысяч человек.

В 1946 году американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1500 реле и 6000 ручных переключателей.

В 1962 году группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку ОкеанииПунчак-Джая.

В 1983 году 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре «Cinema Statuto» в Турине, во время демонстрации фильма «Невезучие».

Неофициальные праздники - Международный день презерватива, День подруг и День бродячих дверей.

Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи и Ивана.

14 февраля

В пятницу - День Святого Валентина или День всех влюбленных. Этот праздник существует уже более 16 веков. Главный «виновник» - христианский священник Валентин. История датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов - браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Как только о происходящем узнал император, он решил такую «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. В последствии Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого Валентина. С 1969 года в результате реформы богослужения Святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня. Но именно из этой легенды родилась традиция в День Святого Валентина писать любовные записки - «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. Кстати, в Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День Святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Там День Святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины. У страстных французов же в День Святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня Святого Валентина. В первую очередь, это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, причем, под страхом больших штрафов.

14 февраля мир отмечает еще один праздник - Международный день дарения книг. Инициатива его появления принадлежит американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги. А еще Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника.

Есть 14 февраля неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире праздник - День компьютерщика. Дата выбрана не случайно - 14 февраля 1946 года научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

14 февраля 842 года - День рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.

14 февраля 1349 года – «Черная смерть»: по обвинению в распространении чумы в Страсбурге было убито около 2000 евреев, из них 900 сожжены заживо. Казимир III предоставил убежище уцелевшим евреям в Польше.

В 1779 году жителями Гавайских островов был убит знаменитый мореплаватель Джеймс Кук.

В 1876 году в США Александр Грэхем Белл получил патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне.

В 1903 году было создано Министерство торговли США.

В 1907 году была основана Львовская галерея искусств.

В 1929 году произошла бойня в Чикаго. Это была расправа итальянских мафиози из группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Багса Морана, в результате которой было застрелено семь человек. Все происходило во время действия «сухого закона» в США.

В 1933 году в Париже открылась первая телефонная служба точного времени.

В 1949 году впервые собрался Кнессет, парламент Израиля.

В 1961 году был открыт 103-й элемент, лоуренсий.

В 2003 году в возрасте 6,5 лет умерла клонированнаяовца Долли.

В 2005 году был создан сервис YouTube.

Неофициальные праздники - Международный день чудаков-одиночек, День маленьких перевоплощений, Всемирный день исцеления звуком и День распространения информации о врожденном пороке сердца.

Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия и Давида.

15 февраля

В субботу - День детей, больных раком, или Международный день борьбы с раком у детей. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц позднее. В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противоположная. Именно в таких государствах живет 80 процентов детей с онкологическими заболеваниями.

В 1820 году в этот день датский профессор физики 43-летний Ганс Кристиан Эрстед демонстрировал на лекции несложный опыт по электричеству. При демонстрации он обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. Это открытие не было случайностью. Научная деятельность Эрстеда построена была на убежденности связи между электричеством и магнетизмом. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед всюду носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества. Уже в июне 1820 года Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку». После своего открытия Эрстед стал всемирно признанным ученым. Он был избран членом многих авторитетных научных обществ: Лондонского Королевского общества, Парижской Академии. Он продолжил заниматься наукой - в 1823 году независимо от Ж.Фурье открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрел пьезометр, пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Занимался он и молекулярной физикой. Умер Эрстед в Копенгагене 9 марта 1851 года. Его хоронили как национального героя.

В 1897 году Фердинанд Браун опубликовал схему осциллографа.

В 1902 году была открыта первая линия Берлинского метро, соединившая между собой Штралауэр Тор и Зоологический сад, с небольшим ответвлением на Потсдамскую площадь.

В 1922 году в Гааге было открыто первое заседание Международного суда.

В 1926 году была произнесена самая длинная в истории парламентская речь. Депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии говорил 11 часов.

В 1931 году вышел первый фильм о Дракуле.

В 1965 году в Канаде был введен новый флаг - красно-белый с кленовым листом.

В 1969 году Роберт Едвардс из Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

В 1971 году в Великобритании официально ввели десятичную систему мер и величин.

В 1978 году в Лас-Вегасе Леон Спинкс выиграл бой у Мухаммеда Али и завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории.

Неофициальные праздники - День завязывания узелков на счастье, День осведомленности о холостом образе жизни, Международный день операционной медицинской сестры и День звона колец.

Именины у Василия.

16 февраля

В воскресенье нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 16 февраля 1568 года испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Ранее христианство и христианская церковь страдала как от внешнего врага – римских императоров, так и от внутренних раздоров, опиравшихся на теологические разногласия. Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году Папой Иннокентием III. Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей», был учрежден в Южной Франции Григорием IX в 1229 году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции Папы Сикста IV учредили испанскую инквизицию. Основной задачей инквизиции являлось определение, является ли обвиняемый виновным в ереси. С конца 15 века, когда в Европе начинают распространяться представления о массовом присутствии заключивших договор с нечистой силой ведьм среди обычного населения, в ее компетенцию начинают входить процессы о ведьмах. В то же время подавляющее число приговоров о ведьмах вынесли светские суды католических и протестантских стран в 16 и 17 веках. Результаты истребительной деятельности испанской инквизиции только в период от 1481 до 1498 года выражаются следующими цифрами: около 8 800 человек было сожжено на костре; 90 000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям. Испанская инквизиция в Нидерландах была установлена Карлом V в 1522 году для борьбы с протестантами. И в 1523 году в Антверпене на костре сожгли двух первых протестантских мучеников. Для борьбы с протестантами всех мастей принимались самые суровые меры. А некоторые из решений инквизиции – такие как смертный приговор всем жителям Нидерландов (конечно же, не приведенный в действие) остались как своеобразные курьезы истории. Введение инквизиции в Испанских Нидерландах стало одной из причин Нидерландской революции 1566-1609 годов, в результате чего Нидерланды распались на государства протестантов и католиков.

В 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараонаТутанхамона. Гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде, была обнаружена в 1922 году двумя англичанами, египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. Она расположена в Долине Царей, где с 16 века до н. э. по 11 век до н. э. были построены гробницы для захоронения фараонов – царей Древнего Египта. Долина находится на западном берегу Нила, напротив города Фивы (современный Луксор). Ее поиски велись долго. В Долине Царей давно уже работали археологические экспедиции, которые как будто бы раскопали все, что возможно, и новых находок не ожидалось. Однако Картер был уверен, что усыпальница Тутанхамона должна быть здесь. 16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.

В 1948 году американским астрономомДжерардом Койпером был открыт спутник Урана - Миранда.

В 1968 году в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения - 911.

В 1978 году была создана первая компьютерная электронная доска объявлений - BBS.

В 2005 году вступил в силу Киотский протокол. Это - международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Киотский протокол подписали 159 государств. Киотский протокол - первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем.

Неофициальные праздники - День свежего ананаса и День поиска запахов.

Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана и Павла.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная