Ливия просит Украину прислать вертолеты

Украина и Ливия создадут совместное предприятие для обслуживания вертолетов семейства Ми-8 на территории Ливии, сообщил глава правления ЗАО "Украинские вертолеты" Владимир ТКАЧЕНКО.

"Авиакомпания "Украинские вертолеты" подписала меморандум о сотрудничестве с Ливией по созданию совместного украинско-ливийского предприятия", - сказал он журналистам в Триполи.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ТКАЧЕНКО, задача СП – создать в Ливии базы технического обслуживания вертолетов Ми-8, где можно будет проводить их ремонт, модернизацию и подготовку к эффективной работе в Ливии и некоторых регионах Африки.

В.ТКАЧЕНКО отметил, что ливийская сторона просила в качестве первого шага направить продукцию ЗАО "Украинские вертолеты" для работы в Ливии. По его словам, первая партия составит до 5 вертолетов, они будут перевозить пассажиров, грузы и обслуживать буровые установки по добыче нефти и газа.

Глава правления ЗАО "Украинские вертолеты" также отметил, что в ходе переговоров поднимался вопрос и об обучении ливийских пилотов и инженерно-технического персонала.