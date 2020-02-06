Забрали ноутбук, планшет и флешку: жена журналиста “1+1” рассказала об обыске СБУ у себя дома (видео)

Сотрудники СБ привели с собой понятых и снимали все на камеру.

Жена журналиста “1+1 медиа” Дениса Данько Наталья рассказала, как сотрудники СБУ накануне неожиданно пришли проводить обыск в жилье ее семьи.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на обыски в офисе "1+1 Медиа"

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что профильный комитет Рады уже признал обыски в редакции проекта “Секретные материалы” и в квартирах журналистов эпизодами препятствования журналистской деятельности.

По словам Натальи, она совсем не ожидала визита. На момент появления сотрудников СБ ее муж был на работе.

“Позвонили в дверь. У меня в этот момент плакал малыш, лаяли собаки. Я одной рукой успела посмотреть в камеру домофона, что люди показывают какие-то удостоверения”, - вспоминает женщина.

По ее словам, сотрудники СБУ представились. "Они были с понятыми и с человеком, который все фиксировал на видеокамеру", - рассказывает она.

Из квартиры забрали флешку со свадебными фотографиями, старый планшет и ноутбук.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований группы "1+1 Медиа" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали". Обыски осуществлялись на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире. Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько. По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснения свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет". По его словам, речь идет о расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства.

Сегодня, 6 февраля, группа "1+1 Медиа" призвала президента Владимира Зеленского, председателя ВР Дмитрия Разумкова, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, первого заместителя председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольгу Герасимьюк, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Руслана Рябошапку не допустить попыток политического давления и преследования независимых медиа.