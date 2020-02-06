В Украине 25% школьных меню не соответствует нормам натурального питания

В 2019 году рассмотрено почти 8 тыс. экземпляров ежедневного меню школьных столовых.

В 25% экземпляров ежедневных меню из школьных столовых выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания детей.

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Как говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, в 2019 году было проработано почти 8 тыс. таких меню. Кроме того, за прошлый год рассмотрено почти 13,5 тыс. экземпляров двухнедельного меню, предоставляемых организаторами питания в территориальные органы Госпродпотребслужбы для согласования по выполнению норм натурального питания детей. Из них около 20% были не согласованы и направлены на доработку.

По словам временно исполняющего обязанности председателя Госпродпотребслужбы Ольги Шевченко, несоблюдение норм вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в заведениях образования.

По данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в заведениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись всего на 64-83%.

"В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается всего на 40-60%). Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей", - отмечают в Госпродпотребслужбе.