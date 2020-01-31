Половина школ Киева питается по принципу "шведского стола" или из предложенных блюд – КГГА

Половина киевских школ перешли на обновленный формат питания.

Половина школ города Киева перешли на новый формат питания: дети выбирают блюда по принципу «шведского стола» или из двух-трех предложенных блюд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Как отмечается, такое питание обязательно включает в детские завтраки и обеды свежие овощи и фрукты, йогурты и напитки на выбор.

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Среди лидеров по внедрению указанных изменений - Шевченковский, Дарницкий, Оболонский, Подольский и Днепровский районы.

Мондриевский отметил, что переформатирование питания в школах началось год назад.

«Контролировать процесс питания за городской счет будут бракеражные комиссии, в которые обязательно должны входить родители учеников. В случае возвращения детьми более половины блюда, что будет соответствующим образом заактировано, управление образования обязано не оплачивать такую услугу. Кроме того, если ГУ Госпродпотребслужбы вынесет предписание из-за некачественной или опасной еды на компанию, которая кормит детишек, будут наложены штрафные санкции в размере 20% от суммы договора. Все районы города, кроме Дарницкого, предусмотрели такие жесткие санкции с целью применения реальных рычагов воздействия на качество и безопасность еды для детей», - подчеркнул Мондриевский.

Как отметила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, руководители районных управлений и заведений образования получили весь необходимый инструментарий для полного контроля за качеством услуг по организации питания. В городе созданы все условия для полного перехода на новые системы питания, есть необходимое финансирование, поэтому любое промедление с изменениями - это уже персональная ответственность руководителей районных управлений образования и школ.

В КГГА отмечают, что существенным шагом для таких изменений должно стать утверждение Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки перечня продуктов питания для заведений образования, принятие которого ожидается всеми заинтересованными сторонами уже два года.