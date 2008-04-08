В России забросали камнями украинский поезд Москва-Сумы

Поезд Москва-Сумы, следовавший 5 апреля из столицы России в Украину неизвестные забросали камнями.

Как сообщил УНИАН начальник вагонного участка Сумской дирекции железнодорожных перевозок Валентин ОВЧАРЕНКО, это произошло на территории России перед станцией Сухиничи. В результате инцидента были разбиты 8 окон в вагонах поезда, в частности и в вагоне-ресторане.

«Документы о повреждении подвижного состава Сумской железной дороги переданы в правоохранительные органы. Сейчас украинские правоохранители передали дело российской стороне для выявления и задержания преступников. Думаю, что в ближайшее время все они будут задержаны, а ущерб будет возмещен», - сказал В.ОВЧАРЕНКО.

По словам начальника вагонного участка, в тот же день все поврежденные окна в вагонах были заменены на новые и вечером поезд Сумы-Москва опять отправился в рейс.