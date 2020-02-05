В СБУ подтвердили, что проводят обыски в одном из офисов медиа-группы "1+1"
18:42, 05 февраля 2020Общество
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В спецслужбе утверждают, что проводят следственные действия по решению суда.
В СБУ прокомментировали обыски в офисе 1+1 / facebook.com/SecurSerUkraine
В Службе безопасности Украины подтвердили, что проводят обыски в одном из офисов медиа-группы "1+1" в Киеве по адресу: Куреневская, 18.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Проходят следственные действия, которые осуществляются по решению суда", - заявила Гитлянская.
Она не ответила ни на какие уточняющие вопросы, но пообещала, что другие детали сообщат позже.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 5 февраля, руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы «1+1» Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретные материалы».
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