ЕСПЧ отказался запрещать экстрадицию боевика Цемаха в Нидерланды

Террорист ранее пожаловался на Нидерланды и Украину в ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека отклонил запрос боевика Владимира Цемаха, фигуранта дела об уничтожении самолета рейса MH17, в котором он ходатайствовал о запрете своей экстрадиции в Нидерланды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о жалобе Цемаха "против Нидерландов и Украины". В ноябре ЕСПЧ отклонил запрос истца на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить его экстрадицию в Нидерланды", - сообщил представитель суда.

Адвокат боевика Анатолий Кучерена в комментарии российскому "Интерфаксу" отметил, что "несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжит искать иные пути по защите интересов Цемаха".

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"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - сказал Кучерена. Он также заявил, что лично не получал официального ответа от Страсбургского суда.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды. 2 декабря 2019-го прокуратура Нидерландов заявила, что Россия сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

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СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17. В международной группе расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия.