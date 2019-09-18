Выдача Цемаха России была вынужденным шагом - Пристайко

Вадим Пристайко отметил, что украинская сторона во взаимодействии с Международной следственной группой (JIT) сделала все, чтобы освобождения Цемаха не повлияло на интересы следствия.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выдача России фигуранта дела о сбитии малазийского самолета рейса MH17 Владимира Цемаха была вынужденным шагом.

Об этом Пристайко заявил в интервью немецкой газете "Die Welt", сообщает пресс-служба МИД Украины.

Он рассчитывает на понимание со стороны международных партнеров вынужденности такого шага.

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"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемаха. И мы осознаем, что наше решение было сложным и для многих наших международных партнеров, в частности, Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага", - сказал министр.

Пристайко отметил, что украинская сторона во взаимодействии с Международной следственной группой (JIT) сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия.

"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства согласно Резолюции СБ ООН №2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятия их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должна быть прекращена", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик "ДНР" Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

В международной группе расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий. Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами с РФ мог сорваться из-за Цемаха.