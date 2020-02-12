Кино для двоих: топ-5 фильмов в День Святого Валентина (видео)

Ужин при свечах, экранные страсти и тусклый свет разбудят между вами прекрасные чувства.

День Святого Валентина, который в Украине, как и во всем мире, отмечается 14 февраля, стал популярным праздником.

Влюбленные парочки получили еще одну возможность выразить друг другу чувства, сделать приятные сюрпризы. Если этот день вы со своей половинкой решили провести дома, лучшего вечера, чтобы посмотреть фильмы о любви, нечего и искать.

Мы подготовили для вас топ-5 романтических фильмов, которые подарят атмосферу любви и тепла.

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P. S. Я люблю тебя

Он и она созданы друг для друга, две половинки одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь, могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, и женщина очень скоро остается вдовой. Но даже после смерти муж не оставляет свою любимую: заблаговременно он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. Каждое заканчивается постскриптумом «Я люблю тебя».

День святого Валентина

В Валентинов день может случиться любое чудо. Со всеми героями этого фильма происходят удивительные вещи, каждый из этих людей готовится пережить увлекательное приключение. Ведь День святого Валентина - прекрасный праздник, который с радостью отмечают все. И не важно, кто ты: ребенок или взрослый, семьянин или человек, свободный от отношений, безработная девушка или успешный бизнесмен. Пять различных историй, связанных одним смыслом под названием Любовь.

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Предложение

Главная героиня фильма - ответственная начальница, которой грозит депортация в Канаду. Ради того, чтобы избежать выселения из страны, она готова на все - даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента. Однако, эта трогательная история с ненастоящим браком оборачивается настоящей любовью.

Невыносимые леди

Это легкий и ненавязчивый фильм о своенравных дамочках, которые любят весело проводить время. Фитнес, шопинг, капризные родственники, непослушные дети, завистливые подружки, - куда же без этих составляющих женского счастья. А что, если ко всей компании присоединяется бывшая? Финал обещает быть горячим и неожиданным.

Ла Ла Ленд

В фильме разворачивается красивая история любви между юной девушкой-ассистенткой, которая подает кофе настоящим кинозвездам, и талантливым джазовым музыкантом, который подрабатывает в барах. Парочку вскоре ждет большой успех, однако слава негативно начинает сказываться на их романтических отношениях.