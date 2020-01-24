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На Луганщине осудили убийцу котят

12:10, 24 января 2020
Общество
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Мужчина застрелил двух котят из ружья / фото УНИАН

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Следствием установлено, что в начале октября 2019 года на территории собственного двора мужчина, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные повреждения домашних животных оказались несовместимы с жизнью, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно в отношении двух животных и привело к их гибели).

Старобельский районный суд Луганской области признал виновным мужчину в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом, учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

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