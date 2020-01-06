В Одесской области с железнодорожных путей спасли избитого пса (видео)

Животное спасли неравнодушные прохожие.

В Одесской области люди спасли старенького пса, которого нашли раненым у колеи. Животное не имело сил даже отползти в село, где ему могли бы помочь. Искалеченную собаку случайно заметил машинист поезда, который проезжал рядом. Мужчина обратился к зоозащитникам, а те через соцсети организовали спасательную операцию.

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Как говорится в сюжете ТСН, на мокрой, холодной земле, без еды и истекая кровью раненый пес провел несколько дней. Он долго ждал помощи, а потом полез на рельсы под поезд. В таком виде его и нашла Людмила с мужем.

"У него половина тела была на одной стороне линии, передними лапками стоял, а задние на другой, животное решило наверное с жизнью попрощаться", - сообщила спасительница пса Людмила Скараева.

Она со слезами на глазах вспоминает ту ночь, когда в темноте пыталась оттащить собаку от колеи. "Мужчина стал кричать: поезд едет! Поезд нам сигналил на скорости. Надо было что-то делать. Я за шкирку его схватила. Мужчина кричал: Ложись на землю вместе с ним! Мы успели на пол метра отскочить от рельсов", - добавила спасительница.

Уже в машине пес согрелся и уснул. Его отвезли в клинику. Ветврач ужаснулся - пес был весь избит и очень истощен.

"У собаки нет половины зубов, нет резцов, сломаны клыки, скорее всего он пытался себя защитить и потерял их. И к сожалению на задних лапах глубокой болевой чувствительности нет", - говорит врач-анестезиолог Элеонора Скубий.

На снимке видно, что позвоночник у животного сломан. Таз разбит, а еще в теле пуля - в собаку стреляли. Теперь зоозащитники надеются, что найдут псу хозяина. Собаку назвали мужским именем - Рома.

"Первоочередная цель это найти ему любящую семью, любящего человека и если он в морозе на железнодорожных путях выжил, значит есть причина для этого и его человек уже где-то ждет", - рассказала зоозащитница Анастасия Ростецкая.

У пса Ромы хороший аппетит, врачи в клинике ставят ему капельницы, а зоозащитники объявили сбор средств на помощь псу, потому что в ближайшие дни его должны прооперировать, а на это нужны деньги. Те, кто его спас надеются на еще одно чудо - что после операции собака может самостоятельно передвигаться.