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Визит певца Dr. Alban в Крым: в СБУ заявили, что проверяют только гастролеров-россиян (документ)

00:37, 24 января 2020
Общество
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Д Alban недавно побывал в Украине / Фото: УНИАН

Так в СБУ ответили на запрос Совета Общественного контроля НАБУ относительно запрета на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban.

"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.

Запретов относительно шведского певца не было / Фото: Совет общественного контроля НАБУ

Ранее певец в Instagram написал, что ему был запрещен въезд в Украину из-за якобы незаконного посещения оккупированного Крыма, однако, по его словам, президент Владимир Зеленский якобы поспособствовал решению этого вопроса. Позже певец удалил эту часть своего сообщения в соцсети.

В Государственной пограничной службе пояснили, что певца впустили в Украину, потому что запрета на въезд для него от правоохранительных органов не было.

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