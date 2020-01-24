Визит певца Dr. Alban в Крым: в СБУ заявили, что проверяют только гастролеров-россиян (документ)
Служба безопасности Украины на предмет незаконного посещения оккупированного Крыма артистами проверяет исключительно граждан России.
Так в СБУ ответили на запрос Совета Общественного контроля НАБУ относительно запрета на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban.
"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.
Ранее певец в Instagram написал, что ему был запрещен въезд в Украину из-за якобы незаконного посещения оккупированного Крыма, однако, по его словам, президент Владимир Зеленский якобы поспособствовал решению этого вопроса. Позже певец удалил эту часть своего сообщения в соцсети.
В Государственной пограничной службе пояснили, что певца впустили в Украину, потому что запрета на въезд для него от правоохранительных органов не было.